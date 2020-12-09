Цены на нефть снизились на данных API о росте запасов в США

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду, трейдеры пытаются найти баланс между краткосрочными рисками, связанными с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире, и надеждами на новые стимулы, а также внедрение вакцин от коронавируса.

"Для рынка очень важно, чтобы пандемия была взята под контроль до начала летнего автомобильного сезона", - отмечает главный исполнительный директор InfraCap в Нью-Йорке Джей Хэтфилд.

"Мы по-прежнему видим негативные заголовки, касающиеся заболеваемости COVID-19, однако на каждый такой заголовок приходится позитивная новость о вакцинах", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в среду составляет $48,72 за баррель, что на $0,12 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,05 (0,1%) – до $48,84 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,51 за баррель, что на $0,09 (0,2%) ниже уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы уменьшились в цене на $0,16 (0,4%) – до $45,6 за баррель.

Снижению цен на нефть в среду способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов в США на прошлой неделе на 1,14 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов в Штатах также выросли, сообщил API.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 по Москве.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 4 декабря, на 700 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.