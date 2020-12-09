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Джонсон поедет в Брюссель из-за разногласий об отношениях с ЕС после Brexit

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду лично проведет переговоры в Брюсселе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщают британские СМИ.

Перед тем, как отправиться в столицу Бельгии, Джонсон выступит в парламенте, где ответит на вопросы членов Палаты общин.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне скорого завершения переходного периода, за время которого сторонам так и не удалось заключить соглашения о двусторонних отношениях после Brexit.

Ожидается, что Джонсон и фон дер Ляйен за ужином обсудят ключевые разногласия, касающиеся, в частности, равноправной конкуренции и прав на рыболовство.

Согласно данным источника ВВС в британском парламенте, в случае прогресса на переговорах в среду, переговорщики двух стран - Дэвид Фрост и Мишель Барнье - возобновят консультации в ближайшие дни.

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Ранее премьер Великобритании заявил, что Лондон исключает любое продление переходного периода или продолжение переговоров по Brexit с Евросоюзом в следующем году.

Газета The Guardian в понедельник опубликовала статью, в которой говорится, что накануне вечером стороны практически договорились по одному из вопросов, который являлся камнем преткновения на переговорах о торговле и безопасности. Источники издания в Брюсселе заявили, что Великобритания и Евросоюз почти согласовали условия доступа ЕС в воды в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Великобритании с переходным периодом и поэтапным вводом изменений, который составит примерно от пяти до семи лет. Таким образом, последним серьезным препятствием к соглашению, отмечает газета, является требование Франции и Германии, чтобы Великобритания продолжала следовать законам ЕС.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Великобритания ЕС Борис Джонсон Brexit

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