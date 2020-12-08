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ЕС и Великобритания урегулировали "ирландский вопрос" в рамках Brexit

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сопредседатели совместного комитета ЕС-Великобритания зампред Еврокомиссии Марош Шефчович и глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув объявили о достижении согласия по Ирландии и Северной Ирландии.

"После интенсивной и конструктивной работы ЕС и Великобритании в течение последних недель два сопредседателя теперь могут объявить о своем принципиальном согласии по всем вопросам, в частности, в отношении протокола по Ирландии и Северной Ирландии", - говорится в распространенном во вторник сторонами документе об итогах состоявшейся накануне встречи.

В заявлении сообщается, что сопредседатели провели 7 декабря политическое совещание для решения остающихся вопросов, связанных с выполнением соглашения о Brexit.

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"Важно обеспечить полное действие соглашения о выходе (Великобритании из ЕС), в частности, протокола по Ирландии и Северной Ирландии, в конце переходного периода, то есть с 1 января 2021 года. Протокол защищает соглашение Страстной пятницы (Белфастское) во всех его аспектах, поддерживая мир, стабильность и процветание на острове Ирландия", - отметили Шефчович и Гоув.

Они сообщили, что достигли принципиального согласия, в частности, по таким вопросам, как пункты пограничного контроля, в том числе специально предназначенные для проверки животных, растений и производных от них и других продуктов, а также как разъяснение о применении государственной помощи в соответствии с положениями протокола.

Согласован ряд решений, которые совместный комитет должен принять до 1 января 2021 года. В частности, это касается "практических договоренностей относительно присутствия ЕС в Северной Ирландии".

В документе разъясняется, что это принципиальное соглашение и вытекающие из него проекты текстов теперь пройдут соответствующие внутренние процедуры в ЕС и Великобритании.

"Как только это будет сделано, состоится пятое регулярное заседание совместного комитета ЕС-Великобритания для их официального принятия. Это произойдет в ближайшие дни и до конца года", - сообщается в заявлении Шефчовича и Гоува.

Великобритания ЕС Ирландия Brexit

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