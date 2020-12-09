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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33Заразились
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В Алма-Ате будут госпитализировать даже бессимптомных носителей COVID

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Медики Алма-Аты в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции будут госпитализировать всех зараженных COVID-19, в том числе бессимптомных и тех, кто переносит болезнь в легкой форме, сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

"Управлению общественного здоровья Алматы в целях уменьшения передачи инфекции в домашних очагах, где заражаются 35-36% заболевших коронавирусной инфекцией, определить конкретные стационары и незамедлительно приступить к изоляции и лечению больных КВИ с легкими и бессимптомными формами в условиях охраняемого стационара до прекращения выделения вируса", - сказал Бекшин на брифинге в среду.

По его словам, домашний карантин для бессимптомных и больных с легкой формой не показал своей эффективности и даже стал одним из основных источников заражения.

"Мы провели анализ заболеваемости и пришли к выводу, что причиной 36% заражения является то, что мы перешли на домашние стационары. Дома находятся дети. Как бы мы ни старались, (...) все равно происходит заражение. Так вот, 36% заражений на сегодня приходится на домашние стационары. От бессимптомных, с легкими формами", - сказал Бекшин.

При этом он отметил, что "сейчас в Алматы не такой высокий уровень заболеваемости, имеется возможность изолировать людей, чтобы они не заражали членов семьи".

Ранее в среду межведомственная комиссия Казахстана (МВК) по нераспространению COVID-19 сообщила, что за минувшие сутки в стране зарегистрировано 729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом. Всего с начала пандемии в Казахстане выявлено 138 382 случая COVID-19.

При этом Алма-Ата оказалась на втором месте в стране по числу зараженных (16 667 человек, прирост за последние сутки - 68 случаев). На первом месте - Восточно-Казахстанская область - 17 329 инфицированных (прирост за сутки - 95 зараженных).

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 09 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Алма-Ата Казахстан Жандарбек Бекшин Коронавирус

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