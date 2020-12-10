Трамп попросил сенатора от Техаса выступить в суде по делу об итогах выборов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Трамп попросил техасского сенатора Теда Круза выступить в Верховном суде по иску генпрокурора Техаса о признании недействительными результатов президентских выборов в нескольких ключевых штатах, сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

Новость о просьбе президента появилась вскоре после того, как он сам объявил, что намерен "вмешиваться" в это дело, не уточнив форму своего вмешательства.

"Мы будем вмешиваться в дело Техаса (плюс многие другие штаты). Это самое большое. Нашей стране нужна победа!" - написал Трамп в твиттере.

Суд еще не согласился рассмотреть иск техасского прокурора по существу, однако ранее он отклонил попытки юристов президента добиться отмены результатов в Пенсильвании.

При этом группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.

Если ничего не изменится, то выборщики проголосуют на следующей неделе и изберут президентом кандидата от демократов Джо Байдена.