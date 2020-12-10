Сына Джо Байдена заподозрили в налоговых нарушениях

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура штата Делавэр ведет расследование в отношении Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена, в связи с возможными нарушениями при уплате налогов, сообщает NBC News со ссылкой на заявление самого Байдена-младшего.

"Я серьезно отношусь к этому делу и уверен, что профессиональное и объективное расследование покажет, что я вел дела законно и правильным образом", - отмечается в заявлении Хантера Байдена.

В заявлении Джо Байдена, опубликованном его штабом, подчеркивается, что он "очень горд своим сыном, которому пришлось в жизни столкнуться с серьезными проблемами".

"Все это лишь сделано его сильнее", - уверен Джо Байден.

Действующий президент США Дональд Трамп и его сторонники неоднократно обвиняли Байденов в коррупции. Про Хантера Байдена Трамп утверждал, что тот воспользовался влиянием своего отца для получения должностей и обогащения за счет сделок на Украине и в Китае. Между тем источник NBC News сообщает, что нынешнее расследование не связано с обвинениями Трампа и его команды.