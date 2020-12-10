Суд Румынии снял аресты с активов структур "ЛУКОЙЛа" и оправдал всех обвиняемых

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Суд Румынии решил снять арест с имущества Lukoil Europe Holdings и со счетов Petrotel Lukoil, оправдать всех обвиняемых, следует из решения суда, с которым ознакомился "Интерфакс".

В июле 2015 года румынская прокуратура предъявила гендиректору и некоторым должностным лицам PETROTEL-LUKOIL S.A., а также LUKOIL Europe Holdings B.V. обвинения в умышленной растрате кредитов и отмывании денег. Эти обвинения касаются 2010-2014 годов.

10 мая 2016 года суд уезда Прахова отменил все меры пресечения, действовавшие в отношении обвиняемых. По оценке прокуратуры, ущерб составил $1,5 млрд.

В октябре 2018 года суд вынес оправдательный приговор всем обвиняемым. В результате со всех активов завода, акций, счетов PETROTEL-LUKOIL S.A. и LUKOIL Europe Holdings B.V. были сняты все аресты на общую сумму около $1,5 млрд.

Однако прокуратура 1 ноября 2018 года обжаловала это решение в апелляционном суде города Плоешти, который вынес постановление о возврате дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 17 июня 2020 г суд отклонил апелляцию PETROTEL-LUKOIL S.A. Дело передали в суд уезда Прахова, который огласил решение 9 декабря.