Во Франции введут ночной комендантский час с 15 декабря

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в четверг о вводимом с 15 декабря "строго контролируемом" комендантском часе в стране, начинающемся в 20:00, для противодействия распространению COVID-19.

"Мы восстановим комендантский час с 15 декабря", - заявил глава французского правительства на пресс-конференции, которая транслировалась СМИ страны.

"Он будет начинаться с 20 часов, а не 21 часа, будет строго контролироваться при ограниченных возможностях исключений. Это коснется также новогодней ночи 31 декабря", - уточнил Кастекс.

Комендантский час будет завершаться в 6 часов утра.

Однако такой режим не будет действовать в рождественский сочельник западного христианства – 24 декабря.

"Рождество занимает особое место в нашей жизни и наших традициях", - объяснил премьер-министр.