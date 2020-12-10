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Евросовет договорился о долгосрочном бюджете ЕС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о достигнутом в четверг на саммите ЕС в Брюсселе согласии по семилетнему бюджету ЕС и плану восстановления экономики после пандемии COVID-19.

"Есть соглашение по долгосрочному финансовому плану и пакету восстановления. Теперь мы можем начать их реализацию и восстанавливать наши экономики", - написал в твиттере глава Евросовета.

"Наш знаковый пакет восстановления будет способствовать переходу к экологическим и цифровым технологиям", - отметил Мишель.

В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила с этим достижением германское председательство Совета ЕС, которое обеспечило консенсус по финансовому разделу Европейского совета, включая Венгрию и Польшу, блокировавших это решение до последнего момента.

"1,8 трлн евро для обеспечения нашего восстановления и построения более устойчивого, экологичного и цифрового ЕС", - написала в твиттере фон дер Ляйен.

По сообщению в твиттере пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса, соответствующее постановление саммита включает механизм обусловленности финансирования из союзного бюджета соблюдением норм правового государства, против чего ранее упорно выступали Венгрия и Польша.

Евросовет ЕС

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