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В Грузии произошло землетрясение близ города Боржоми

В Грузии произошло землетрясение близ города Боржоми
Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,1 произошло вечером в четверг на юго-западе Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22:53 по тбилисскому времени (21:53 мск) в 12 км к юго-западу от города Боржоми.

Отмечается, что центр землетрясения находился на глубине 13 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Грузия

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