Посол РФ в США назвал новые санкции направленными на дальнейшее обострение кризиса

Это, по мнению дипломата, попытка отвлечь внимание от внутренних проблем в Америке

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Недружественным актом, который направлен на дальнейшее обострение американо-российских отношений назвал посол РФ в США Анатолий Антонов введение Вашингтоном санкций против ряда российских компаний.

"Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики", - заявил дипломат журналистам.

Он напомнил, что российская сторона "неоднократно выступала за отказ от нелегитимных односторонних санкционных мер и возвращение к нормальным межгосударственным отношениям", включая диалог, однако ответа на свои инициативы до сих пор не получила.

"Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов. В том числе в сфере прав человека", - подчеркнул посол РФ.

Администрация США в четверг объявила о санкциях против шести компаний из РФ за причастность, по версии Вашингтона, к нарушениям прав человека, говорится в документе Минфина США.

В санкционные списки включены российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".