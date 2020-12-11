Греция на праздники сократит карантин для туристов до трех дней

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Греция сократит с 10 до трех дней карантин для путешественников, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января, сообщает газета "Катимерини".

Власти в пятницу объявили о смягчении ограничительных мер на время рождественских праздников. С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили работать в формате выдачи онлайн-заказов, а с 14 декабря в стране откроются парикмахерские и книжные магазины.

Церкви будут работать только на Рождество и Богоявление. Максимальное число посетителей не должно будет превышать девять человек в церкви и 25 человек в соборе. Традиционного для Богоявления освящения воды проводиться не будет.

Комендантский час в стране с 13 декабря по 7 января будет действовать с 22:00 до 5:00.

С начала пандемии в Греции заразились коронавирусом более 121 тыс. человек, умерли более 3,3 тыс.