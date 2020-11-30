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Греция продлила разрешение на въезд россиянам до 14 декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Власти Греции продлили до 14 декабря разрешение на въезд в страну россиянам, квота по-прежнему составляет 500 человек в неделю, сообщает газета Capital.

Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего разрешение несколько раз было пролонгировано.

Согласно авиационной директиве, граждане РФ могут въехать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Также для въезда гражданам РФ требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета и ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами должны быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина.

По прибытии может быть проведено выборочное тестирование. Результаты станут известны через 24 часа. При этом детям до 10 лет сдавать тест на коронавирус не нужно.

Кроме того, все путешественники обязаны за день до прибытия заполнить анкету PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr.

Греция

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