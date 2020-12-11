Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российский истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет-разведчик США над нейтральными водами Берингова моря, сообщил в пятницу Национальный центр управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией", - сказано в сообщении.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в пресс-релизе.

В воздух поднимался МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.