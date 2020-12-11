Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

В Австрии отменили запрет на головной убор для девочек в начальной школе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд Австрии в пятницу отменил принятый в 2019 году закон, который запрещал ношение головного платка для девочек в начальных школах, назвав такую меру неконституционной и дискриминационной. Об этом сообщает в пятницу газета Kronen Zeitung.

Суд пояснил, что такой закон "противоречит принципу равенства в отношении свободы религии, убеждений и совести".

Законодательный орган постановил, что в запрете речь шла исключительно о религиозных исламских головных уборах, что стоит расценивать как дискриминацию.

Согласно принятому запрету, девочки младше 10 лет не могли носить головной платок на территории учебного заведения. Закон был принят в мае 2019 года при коалиционном правительстве, состоящего из Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы.

В 2017 году в Австрии был принят запрет на ношение в общественных местах мусульманской одежды, которая полностью закрывает лицо.

Австрия

Новости по теме

Новости

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 год

Что произошло за день: пятница, 11 декабря

Власти Индонезии не исключили открытия Бали для туристов к 25 декабря

Укладку "Северного потока 2" возобновили

Укладку "Северного потока 2" возобновили

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими
Пандемия коронавируса

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"
Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали новый антирекорд по суточному COVID-приросту

Что случилось этой ночью: пятница, 11 декабря

Австралия остановила производство собственной вакцины от COVID-19

Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн

Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');