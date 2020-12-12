Прокурор МУС усмотрел основания для расследования ситуации на Украине

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Прокурор Международного уголовного суда (МУС, Гаага) Фату Бесуда заявила о завершении предварительной экспертизы по ситуации на Украине и о наличии оснований для расследования. Соответствующее заявление распространено в пятницу МКС.

"После тщательного и независимого процесса я могу сегодня объявить, что установленные критерии для начала расследования ситуации в Украине выполнены", - заявила Бесуда.

"Мой Офис пришел к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что в Украине был соверен широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, которые находятся в пределах юрисдикция Суда", - отметила она.

По ее словам, эти выводы включают три широких кластера: "преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий, преступления, совершенные во время задержания, и преступления, совершенные в Крыму". "Кроме того, мой Офис установил, что эти преступления, совершенные различными сторонами в конфликте, также были достаточно серьезными для проведения расследования моим Офисом как в количественном, так и в качественном отношении", - заявила прокурор.

Она напомнила, что предварительное рассмотрение ситуации на Украине было начато 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда, которое впоследствии было расширено вторым заявлением Украины, поданным в 2015 году.