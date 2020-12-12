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Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сроки в пять лет условно и от четырнадцати до пятнадцати потребовала в пятницу во Франции прокуратура для двух российских футбольных фанатов Михаила Ивкина и Павла Косова, сообщила французская спортивная газета l'Euipe.

Оба обвиняются в "групповом насилии с применением оружия, повлекшим постоянную инвалидность" пострадавшего. В 2016 году в Марселе во время чемпионата Европы по футболу они избили англичанина Эндрю Бейча. Ивкин и Косов находятся в заключении во Франции со времени их ареста в Германии в феврале 2018 года.

Прокурор Кристоф Раффэн на суде, проходящем с понедельника в департаменте Буш-дю-Рон, потребовал пяти лет условно для Ивкина и максимальный срок "от четырнадцати до пятнадцати лет" для Косова, которому вменяется покушение на убийство.

Инцидент произошел во время драки в центре Марселя российских и британских футбольных хулиганов перед матчем соответствующих сборных.

МИД России занимается обеспечением прав задержанных во Франции российских футбольных фанатов, политики в их деле нет, заявил минувшим летом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем об этих двух гражданах. Конечно же, наше министерство иностранных дел и загранучреждения во Франции занимаются обеспечением всех прав этих российских граждан. Они были задержаны во время известных футбольных беспорядков, они обвиняются в совершении противоправных действий совершенно очевидных. Тем не менее все равно наше министерство иностранных дел стоит на защите их интересов, все, что связано с их содержанием под стражей и подготовкой к суду, контролируется нашими дипломатами", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в деле задержанных россиян политический аспект, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Нет, это не имеет отношения к политике, очевидно совершенно". "Они же приехали как футбольные фанаты. Здесь нельзя говорить обобщающе, все события зафиксированы на видеокамеры, дело не в политике", - добавил он.

Франция Россия Михаил Ивкин Павел Косов

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