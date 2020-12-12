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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 71 081 574+1 489 020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 71 млн

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений COVID-19 в мире достигло 71 млн 081 574 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 594 777, выздоровели более 45 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 15 млн 842 789 инфицированных COVID-19, зафиксировано 295 450 летальных исходов, излечились более 6 млн человек.

Второе место занимает Индия, где число заразившихся выросло до 9 млн 826 775, число скончавшихся - до 142 628, поправились более 9,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 836 227 заболевших, умерли 180 437 больных, вылечились более 6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 205,4. В США на 1 млн жителей скончались 913 человек, Индии - 103, Бразилии - 846.

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