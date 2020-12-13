На акциях в Минске начались задержания

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В белорусской столице, где проходят локальные акции протеста, начались задержания.

Очевидцы сообщают о задержании двух мужчин на улице Кириенко в Ленинском районе и на улице Неманской в Каменной горке.

Несанкционированные акции протеста проходят в разных районах города: люди с бело-красно-белой символикой собираются в небольшие колонны. По данным очевидцев, в микрорайоне Брилевичи правоохранители окружают колонну местных жителей, которые вышли на протест.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", во дворах жилого комплекса "Маяк Минска", у Национальной библиотеки, собираются разрозненные группы людей, пока их немного. Здесь также находятся несколько силовиков. К домам в районе Нацбиблиотеки по улице Жасминовой свернули два автозака. Информации о задержанных в этом районе пока нет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.