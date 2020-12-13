Правозащитники сообщали о 38 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в Минске и других городах республики достигло 38 человек.

Больше всего задержанных в Минске. По данным правозащитников, задержания проводились также в Смолевичах и Бресте.

Столичная милиция пообещала предоставить комментарий позже.

Несанкционированные акции протеста проходят в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собираются в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствуют проведению маршей, проводят задержания.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.