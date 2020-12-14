"Роскосмос" призвал США адаптировать шлюзы в их лунных кораблях к российским аппаратам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предлагает американскому НАСА адаптировать шлюзы на американских "лунных кораблях" для возможной стыковки с российскими аппаратами в случае чрезвычайных ситуаций, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я предложил главе NASA Джиму Бранденстайнау: "Вы можете в разные стороны направлять свои идеи, но вы обязаны за свои деньги, это в ваших же интересах, сделать шлюз, который будет адаптирован к российскому кораблю. Для того чтобы в случае необходимости мы могли бы подойти своим кораблем, забрать ваш экипаж и вернуть на Землю", - сказал Рогозин на видеоконференции в Совете Федерации в понедельник.

Глава "Роскосмоса" также заявил, что подобная практика должна распространяться и на китайские корабли. Он отметил, что освоение дальнего космоса возможно только в тесном международном сотрудничестве.

"Никуда они без нас не денутся. И мы без них, к сожалению, тоже никуда не денемся. Если мы идем в дальний поход в космос, мы повязаны техническими решениями, которые должны по сути дела спасти наших астронавтов, тайконавтов (из Китая - ИФ), космонавтов при развитии нештатной ситуации", - подчеркнул Рогозин.

В данный момент NASA совместно с Европейским и Японским космическими агентствами реализует проект возобновления полетов на Луну Artemis ("Артемида").

В мае замгендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что за последние годы "каналы прямой связи между госкорпорацией "Роскосмос" и НАСА по целому ряду направлений заметно истощились".

По его словам, в госкорпорации рассчитывают на сотрудничество с американскими партнерами в освоении Луны.

"Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время", - отметил Савельев.

Ранее в "Роскосмосе" раскритиковали планы США по самостоятельной добыче ресурсов на Луне. Рогозин сравнил подобные стремления с действиями Вашингтона на Ближнем Востоке. "Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперед к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан", - написал он в твиттере.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

Савельев в ответ на это обвинил США в попытке захватить Луну. "В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - отметил он.