Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 252 541+547 656

В Турции на новогодние праздники ввели комендантский час

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник о введении круглосуточного комендантского часа в стране на новогодние праздники из-за коронавируса COVID-19, сообщает газета Daily Sabah.

Комендантский час вступит в силу 31 декабря с 21:00 и продлится до 5:00 4 января.

"Благодаря принимаемым нами мерам мы можем наблюдать серьезное снижение числа пациентов и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами", - сказал Эрдоган.

Ранее в стране ввели круглосуточный комендантский час для местных жителей, но только на выходных.

В Турции коронавирусом за время пандемии заразились 1,8 млн человек, скончались 16,4 тыс.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган

Новости

В Ереване сообщили о возвращении первых пленных из Азербайджана

Милиция Белоруссии начала процесс против сотни задержанных пенсионеров

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов

Двое россиян осуждены во Франции за участие в беспорядках на Евро-2016

Пандемия коронавируса

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

"Роскосмос" предупредил о риске военной деятельности США на Луне

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный траур

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный траур
Brexit

Британцев призвали не скупать товары на случай Brexit без сделки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');