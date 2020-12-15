Британский генерал обвинил КНР в попытке обратить пандемию в свою пользу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - КНР в настоящее время представляет собой наибольшую угрозу для Соединенного Королевства, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс.

"Китай – это самая большая стратегическая угроза, с которой имеет дело наша страна", - приводит газета The Sun его слова из выступления в Королевском институте международных отношений.

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса Китай, как и ряд других государств и преступных групп, старается обратить ситуацию в свою пользу. Генерал уточнил, что подобные силы нацелились на производство и распределение вакцины, на системы здравоохранения и правительственные службы.

По словам Сандерса, Национальный центр кибербезопасности Великобритании теперь фиксирует за месяц примерно 60 серьезных инцидентов в киберпространстве – больше чем когда-либо ранее; при этом за последние девять месяцев 200 из них имели отношение к коронавирусу.

Согласно его оценкам, пока Лондон был занят борьбой с экстремизмом на Ближнем Востоке, Китай вырвался вперед Великобритании в технологическом плане. Сандерс упомянул интерес КНР к сетям 5G, милитаризации космоса, гиперзвуковому оружию и охарактеризовал эти тенденции как "сдвиг парадигмы в отношении (Китая - ИФ) к ведению боевых действий".

"Мы хотим иметь конструктивные отношения с Китаем, но некоторая его активность вызывает у нас беспокойство", - резюмировал Сандерс.