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Председателя Белорусской ассоциации журналистов вызвали на допрос в СК

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление Следственного комитета Белоруссии вызвало на допрос председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца.

"Бастунец вызван на допрос 16 декабря в 10:00 в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии)", - говорится в сообщении на сайте БАЖ.

Следователь по телефону сообщил Бастунцу о необходимости прийти на допрос, с чем может быть связан вызов, председатель ассоциации не знает.

Председатель БАЖ является членом основного состава Координационного совета белорусской оппозиции, созданного с целью транзита власти в стране после президентских выборов 9 августа. По факту его создания в Белоруссии в августе было заведено уголовное дела по ст. 361 УК.

В настоящее время фигурантами данного дела являются члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак (они содержатся под стражей), а также адвокат Илья Салей, которого отпустили под домашний арест. По статье о призывах к причинению вреда нацбезопасности объявлена в межгосударственный розыск экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая после выборов переехала в Литву.

Белорусская ассоциация журналистов - это добровольное, неправительственное, непартийное объединение граждан, занимающихся профессиональной журналистикой или способствующих ее развитию.

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