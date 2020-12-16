Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций против РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил продление на очередные шесть месяцев экономических ограничительных мер в отношении России в связи с украинской ситуацией. Об этом написал в своем твиттере журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

Следующий этап - утверждение санкций Советом ЕС и публикация постановления в "Официальном журнале" Евросоюза.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции. 10 декабря главы государств и правительств стран ЕС одобрили на встрече в Брюсселе очередное продление режима ограничительных мер.

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".