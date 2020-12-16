Попова выступила против создания дублирующих ВОЗ организаций

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения должна остаться главной для предотвращения и борьбы с эпидемиями в мире, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Российская позиция заключается в том, что важно не допустить создания параллельных, дублирующих ВОЗ механизмов, претендующих на координирующую глобальную роль в сфере борьбы с эпидемией", - сказала Попова на встрече с экспертами стран БРИКС в среду.

По ее словам, важно также "поддержать центральную, координирующую и лидирующую роль организации (ВОЗ) в реализации многосторонних международных усилий по защите здоровья населения от угроз эпидемий инфекционных болезней".

"Считаю необходимым сформировать общую позицию стран БРИКС для представления ее в ходе исполкома ВОЗ", - сказала Попова.