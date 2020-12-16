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Канадские Tilray и Aphria создадут крупнейшего производителя конопли в мире

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Канадские производители конопли Tilray Inc и Aphria Inc заключили соглашение о слиянии.

Как сообщается в пресс-релизе компаний, в результате сделки будет создана крупнейшая компания по производству конопли в мире с капитализацией в 5 млрд канадских долларов ($3,9 млрд).

Согласно условиям соглашения, акционеры Aphria получат по 0,8381 акции Tilray за акцию Aphria. В результате им будет принадлежать 62% акций Tilray. Бумаги Tilray в рамках сделки были оценены с премией в 23% к их цене на закрытие торгов во вторник.

Объединенная компания будет работать под брендом Tilray, а акции будут торговаться на Nasdaq под тикером TLRY.

Председателем и главным исполнительным директором объединенной компании станет председатель и CEO Aphria Ирвин Саймон. В совет директоров войдут девять членов, семь из которых в данный момент являются директорами Aphria. Два директора будут выдвинуты от Tilray, включая нынешнего главу компании Брендана Кеннеди.

Котировки акций Tilray подскочили на 23,8% на торгах в Нью-Йорке в среду. Бумаги Aphria дорожают на 3,8%.

Канада Tilray Aphria

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