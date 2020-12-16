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ЮНИСЕФ впервые за свою историю накормит нуждающихся британских детей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) впервые за более чем 70-летнюю историю существования выразил готовность помочь британским детям, которые столкнулись с нехваткой питания из-за пандемии коронавируса, сообщает в среду The Guardian.

В ЮНИСЕФ пообещали выделить грант в размере $33,6 тыс. на проект "Школьная еда имеет значение", в рамках которого будет обеспечено 18 тысяч боксов с питательными завтраками для школьников и их семей в 25 школах в лондонском районе Саутуарк. Проект рассчитан на период рождественских каникул, когда школы будут закрыты, и дети не смогут получать бесплатное питание.

"Мы так благодарны ЮНИСЕФу за своевременное финансирование. Наш летний опыт с коробками для завтраков показал, что многие семье действительно испытывают трудности..." - отметила основатель проекта Стефани Слейтер.

"Мы не можем и далее полагаться только на гражданское общество в борьбе с голодом, поскольку слишком много детей будут лишены необходимого питания", - добавила она.

Готовность поддержать проект озвучила и компания Abel & Cole, которая занимается доставкой продуктов питания. Она предоставит 1,2 тонны фруктов и овощей стоимостью более $6 тыс., которые будут добавлять в специальные боксы для нуждающихся.

Как заявили в ЮНИСЕФе, пандемия COVID-19 стала самым острым кризисом, затронувшим детей, со времен Второй мировой войны.

После заявлений детского фонда ООН критика обрушилась на правительство страны, в частности на премьер-министра Бориса Джонсона, который, по словам некоторых наблюдателей, не справляется со своей задачей.

Заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рэйнер назвала сложившуюся ситуацию "позором".

"Мы одна из самых богатых стран в мире. Наши дети не должны полагаться на гуманитарные благотворительные организации, которые привыкли работать в зонах боевых действий и во время стихийных бедствий", - сказала она.

Опрос, проведенный британской компаний YouGov в мае, показал, что 2,4 миллиона детей (17%) сталкиваются с нехваткой продовольствия. К октябрю в программу бесплатного питания включили еще 900 тыс. школьников Соединенного Королевства.

ООН ЮНИСЕФ Великобритания коронавирус

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