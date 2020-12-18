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Байден предложит кандидатуру коренной американки на пост главы МВД

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент Джо Байден выдвинет кандидатуру Деб Хааланд на пост главы министерства внутренних дел США, сообщила The Washington Post.

60-летняя Хааланд является представителем племени индейцев пуэбло в западно-центральной части штата Нью-Мексико, недалеко от города Альбукерке.

В случае ее утверждения на пост главы МВД, она станет первым в истории США министром из представителей коренных народов Америки.

"Я думаю, это замечательно, что наша страна развивается таким образом, что сейчас с вами мы обсуждаем должность на уровне кабинета министров США, которую может занять представитель коренных народов США", - заявила Хааланд изданию.

Сообщалось, что команда Байдена взвешивала последствия ухода Хааланд из Палаты представителей США.

Но в среду спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси заявила, что одобряет выбор Хааланд.

"Если избранный президент выбрал ее на пост министра внутренних дел, то он сделал отличный выбор", - отметила она.

Деб Хааланд Джо Байден США

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