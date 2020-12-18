Кремль заявил об отсутствии планов построить "город-сад" в Донбассе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия не может оставаться безучастной к ситуации на Донбассе и продолжит поддерживать его, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опровергнув вместе с тем предположения о намерении Москвы построить в регионе "город-сад".

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили пояснить, что имел в виду накануне президент РФ Владимир Путин, говоря, что Россия будет усиливать поддержку Донбасса и речь в данном случае идет о наращивании производства, инфраструктурных объектах, социальной поддержке. В связи с этим пресс-секретаря спросили, не намерена ли Москва построить в этом регионе "город-сад".

"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, потому что, не забывайте: этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей Родины. В этих условиях и с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей Россия не может и не будет оставаться безучастной к судьбам этих людей. Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь", - сказал Песков.