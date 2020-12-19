Пираты захватили судно у побережья Нигерии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В водах Гвинейского залива вооруженные пираты захватили судно Stevia и взяли в заложники 8 членов его экипажа, среди которых 6 украинцев, сообщило в субботу посольство Украины в Нигерии.

Всего на судне находились 15 человек. Пираты захватили шестерых из них и вывезли в неизвестном направлении. Остальные члены экипажа успели попасть в защитное помещение и остались на судне. Stevia ходит под флагом Камеруна. Нападение произошло 16 декабря.

В настоящее время судно находится в порту города Лагос в Нигерии. Консул поддерживает связь с украинскими моряками, которые находятся на борту судна.

По данным дочери одного из заложников, в плен попали капитан судна, старший помощник капитана, второй помощник, старший механик, электромеханик и вайпер (уборщик - ИФ).