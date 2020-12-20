В Минске задержали несколько человек на несогласованных акциях

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Несколько человек задержали в воскресенье за участие в несанкционированных акциях протеста в Минске, сообщила корреспонденту "Интерфакса" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Как сообщалось, очередные акции протеста проходят в воскресенье в столице Белоруссии, традиционно в город была стянута специальная техника силовиков. Вместе с тем, пока в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последнее время они сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в различных районах Минска.