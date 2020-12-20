Правозащитники сообщили о 19 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье составило 19 человек.

Список центра продолжает дополняться, сказали правозащитники.

Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, известно о задержаниях в Гродно, Борисове и Солигорске.

Несанкционированные акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствовали проведению маршей, проводили задержания.

Это второе протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.