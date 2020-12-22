Военного в ЛНР осудили на 17 лет за шпионаж в пользу Украины

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приговорен к 17 годам тюремного заключения за шпионаж и подготовку террористических актов на территории ЛНР по заданию украинских спецслужб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

Как заявили в пресс-службе МГБ, Верховный суд республики признал Тараса Олексиенко виновным по шести статьям УК ЛНР, в том числе "Шпионаж", "Государственная измена" и "Приготовление к совершению террористического акта".

По данным следствия, осужденный "находился в Киевском СИЗО с 2015 по 2017 гг.", где дал согласие на сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) и под видом политзаключенного был включен в списки на обмен пленными с ЛНР. "В декабре 2017 в рамках обмена военнопленных он попал на территорию республики", - сообщили в пресс-службе.

"По заданию сотрудников СБУ Олексиенко устроился на работу в ряды Народной милиции ЛНР, где собирал и передавал сведения о личном составе и перемещении техники", - добавили там.

Кроме того, по данным МГБ ЛНР, осужденный также готовился к проведению террористического акта.