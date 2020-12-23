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Трамп помиловал бывшего сотрудника своего предвыборного штаба

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник помиловал двух человек, обвиняемых в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера - Джорджа Пападопулоса и Алекса ван дер Зваана.

Трамп во вторник полностью помиловал Пападопулоса, бывшего помощника в его предвыборной кампании, который признал себя виновным в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Президент США также помиловал Алекса ван дер Зваана, приговоренного к 30 дням тюремного заключения и штрафу в $20 тыс. за ложь следователям спецпрокурора Мюллера о контактах с чиновником в предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

"Сегодняшнее помилование помогает исправить зло, которое команда Мюллера причинила стольким людям", - заявили в Белом доме.

Всего Трамп объявил о 15 помилованиях и смягчил все или часть приговоров еще пятерым осужденным.

Среди помилованных также два бывших представителя Республиканской партии Дункан Хантер, признавший себя виновным в злоупотреблении средствами предвыборной кампании в 2019 году, и Крис Коллинз, осужденный за сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и лжи ФБР в 2019 году.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что президент в пятницу собирается помиловать нескольких осужденных человек.

США Дональд Трамп

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