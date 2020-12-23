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Twitter аннулирует подписчиков при передаче аккаунта президента США Байдену

Twitter аннулирует подписчиков при передаче аккаунта президента США Байдену
Дональд Трамп
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Twitter подтвердил, что при передаче аккаунтов администрации действующего президента США Дональда Трампа его преемнику Джо Байдену все подписчики будут аннулированы, сообщает Axios.

"Аккаунты не будут автоматически сохранять своих существующих подписчиков", - говорится в заявлении компании.

В день инаугурации 20 января 2021 года Twitter передаст официальные аккаунты Белого дома, такие как @WhiteHouse, @LaCasaBlanca, @POTUS, @VP, @PressSec и @Flotus новой администрации.

Twitter заявляет, что уведомит подписчиков этих аккаунтов о процессе архивирования и предложит этим пользователям возможность следить за новыми аккаунтами администрации Байдена через Twitter.

"Например, люди, которые подписаны на @WhiteHouse, будут уведомлены о том, что учетная запись была заархивирована как @WhiteHouse45, и им будет предоставлена возможность следить за новой учетной записью @WhiteHouse", - говорится в заявлении Twitter.

При этом Трамп сможет сохранить свой личный аккаунт @realdonaldtrump, у которого более 88 млн подписчиков. Однако некоторые из функций защиты, которые он имел как лидер США, не будут сохранены, сообщили источники Axios.

Ранее член штаба Байдена Роб Флаэрти сообщил, что избранный президент останется без подписчиков после передачи ему аккаунта в Twitter.

"В 2016 году администрация Трампа получила всех подписчиков президента Обамы в Twitter на @POTUS и @WhiteHouse (...). В 2020 году Twitter сообщил нам, что на данный момент администрация Байдена должна будет начать с нуля", - написал он в твиттер.

Флаэрти уточнил, что данное решение принято компанией Twitter и администрация Трампа не имеет к нему отношения.

США Дональд Трамп Джо Байден

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