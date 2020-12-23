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Личные банкиры Трампа в Deutsche Bank подали в отставку

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Два сотрудника Deutsche Bank AG, отвечавшие за кредитование президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера, подали в отставку.

"Розмари Враблик и Доминик Скальци подали в Deutsche Bank заявления о своей отставке с конца года, что было принято банком", - говорится в заявлении Deutsche Bank.

Первой об уходе сотрудников из банка сообщила газета The New York Times.

Враблик долгое время работала управляющим директором и старшим банкиром в подразделении Deutsche Bank по управлению частным капиталом, а также помогала управлять сотнями миллионов долларов, предоставленных взаймы Трампу за последние годы, пишет Times.

Скальци, как сообщается, тесно сотрудничал с ней, и вмести они продолжали в частном порядке вести дела с Трампом от имени банка после того, как подразделение коммерческого кредитования отказалось взаимодействовать с президентом. По данным Times, через Враблик Deutsche Bank выдал Trump Organization более $300 млн.

В августе издание сообщило, что Deutsche Bank проводит расследование в отношении состоявшейся в 2013 году сделки с недвижимостью, в которой участвовали Враблик, Скальци и компания, частично принадлежавшая Кушнеру.

Параллельно в отношении Trump Organization проводятся расследования генерального прокурора Нью-Йорка и окружного прокурора Манхэттена, связанные с мошенничеством. Прокуроры в августе направили в Deutsche Bank запрос о предоставлении документации.

Акции Deutsche Bank в ходе торгов в среду дешевеют на 0,3%.

Deutsche Bank Дональд Трамп Джаред Кушнер США Розмари Враблик Доминик Скальци

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