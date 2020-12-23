Cтраны Азии запретили въезд из Великобритании из-за мутации COVID

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Все большее число стран закрывают границы для прибывающих из Великобритании в связи с распространением там нового штамма коронавируса.

Япония с четверга запретит въезд из Соединенного Королевства лицам, не являющимся подданными страны, сообщил в среду генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като.

О веденном президентом Филиппин Родриго Дутерте запрете на все полеты из Великобритании в связи с более заразным штаммом COVID-19 сообщил также в среду его пресс-секретарь. Компания Philippine Airlines объявила, что в целях предосторожности приостанавливает полеты в Лондон и обратно до конца февраля.

Южная Корея временно приостановит полеты из Великобритании до конца декабря из-за опасений нового штамма коронавируса, сообщил в среду официальный представитель минздрава Юн Тхэ Хо.

Кроме того, к списку стран, запретивших въезд из Великобритании, присоединился Сингапур, пишет газета The Guardian. Также запрещены пересадки транзитных пассажиров. Запрет действует со среды и до дальнейшего распоряжения.

Позиция Еврокомиссии

Во вторник Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам в связи с новой мутацией COVID-19 не поощрять до дальнейшего уведомления все второстепенные поездки в и из Великобритании. При этом граждане ЕС и Великобритании, направляющиеся в свое государство или страну проживания, а также граждане третьих стран, пользующиеся правом свободного передвижения в ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они пройдут тестирование или карантин, заявили в Брюсселе.

Опасный штамм

Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружен в различных районах Великобритании, в том числе за пределами тех мест, которые недавно подпали под 4-й - наиболее жесткий - уровень ограничений, сообщило во вторник издание The Guardian со ссылкой на мнение ряда ученых.

Представители британского здравоохранения ранее сообщали, что новый штамм вируса на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.