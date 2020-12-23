Apple удалит видеоигры из китайского App Store под давлением властей КНР

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Apple Inc удалит тысячи приложений для видеоигр со своей платформы в Китае на фоне ужесточения ограничений правительства в отношении подобного контента, пишет The Wall Street Journal.

Такие действия, как отмечает издание, иллюстрируют уязвимость технологического гиганта перед давлением государства на его бизнес.

Согласно документу, с которым удалось ознакомиться изданию, производитель iPhone в этом месяце предупредил китайских разработчиков, что целый ряд платных приложений с играми находится под угрозой удаления из китайской версии магазина App Store. Ранее в этом году компания уже избавилась от тысячи таких приложений.

Четыре года назад китайское правительство стало требовать лицензирования видеоигр до их публикации, однако разработчикам удавалось обходить это требование в магазине приложений Apple, говорится в статье. Компания не сообщает, почему существовала эта лазейка или почему компания начала устранять ее в этом году.

Иностранные разработчики программного обеспечения сожалеют об этих изменениях, ссылаясь на трудности в получении одобрения китайских властей для своих игр.

В прошлом году в китайском App Store насчитывалось 272 тыс. игр, по данным компании Sensor Tower, которая отслеживает подобную статистику по всему миру. В 2020 году из магазина было удалено не менее 94 тыс. приложений по сравнению с 25 тысячами годом ранее.

Хотя полные масштабы чистки программного обеспечения остаются неясным, рост доходов от игр в китайском магазине Apple, похоже, замедлился, хотя во всем мире этот сегмент набирает темп. Выручка от игр в КНР в январе-ноябре увеличилась на 14% - до $13 млрд, по оценкам Sensor Tower. За аналогичный период годом ранее подъем составлял 21%. В мире с начала текущего года выручка в сегменте игр увеличилась на 26%.