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В Китае выпустили грузовой поезд, способный разгоняться до 350 км/ч

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Таншаньская локомотивостроительная компания (Tangshan Co., входит в состав CRRC) выпустила грузовой поезд, способный разгоняться до 350 км/ч, сообщает "Синьхуа".

Компания-производитель утверждает, что в мире нет аналогов этому поезду.

В отличие от пассажирских сверхскоростных поездов грузовой состав снабжен более широкими дверями: их ширина составляет 2,9 метра. Форма локомотива напоминает очертания китайского осетра, что улучшает его аэродинамические свойства, отмечает агентство.

При разработке поезда были применены технологии сверхширокополосной связи UWB, мобильной сети передачи данных и спутниковой навигационной системы "Бэйдоу", что обеспечивает точное опознавание и позиционирование грузов, а также связь между поездами и станциями.

Новая модель поезда будет использоваться для скоростных грузоперевозок на расстояния от 600 км до 1500 км.

Tangshan Co CRRC Китай

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