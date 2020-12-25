Эрдоган назвал Путина честным человеком, который держит свое слово

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своего российского коллегу Владимира Путина честным человеком, который держит свое слово, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Когда я смотрю на объем торговли между нашими странами, я убеждаюсь, что мы вместе движемся в одном направлении. Редко встречается страна, с которой у нас настолько крепкие и честные отношения", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что "объем товарооборота с РФ является лучшим подтверждением состояния и развития двусторонних отношений". Эрдоган выразил уверенность в том, что этот тренд сохранится.