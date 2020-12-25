Лукашенко потребовал расследовать смерть переболевшего COVID подростка

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал объяснения причин, приведших к смерти 13-летнего подростка 16 декабря в городской детской инфекционной клинической больнице Минска.

"Я от вас требую объяснения по этому поводу. Чтобы это не произошло снова", - сказал он, посещая больницу в пятницу. Лукашенко цитирует госагентство БелТА.

В официальном комментарии Минздрава по поводу смерти подростка говорилось, что окончательный диагноз будет установлен после получения результатов патологоанатомического вскрытия.

В ведомстве отмечали, что в ходе непродолжительного пребывания мальчика в больнице "проводилась дифференциальная диагностика, прежде всего рассматривался диагноз "мультисистемный воспалительный синдром". "Это редкое, развивающееся в поздние сроки осложнение, ассоциированное с перенесенной коронавирусной инфекцией", - поясняли в Минздраве.

"Вы мне доложите, в чем причина. Если наши врачи не умеют с какими-то видами болезней бороться, если они вообще не понимают, что это такое, ну так мы будем их учить. Это ж понятно, они же не боги", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что пока никого не обвиняет, "всякое может быть".

В больнице подросток провел меньше суток. "А чем занималось поликлиническое звено? Не должно этого быть. Вы родителям не объясните", - продолжил Лукашенко.

"Мы должны были предпринять всякие меры для того, чтобы спасти ребенка. Когда умирает ребенок - это катастрофа. Поэтому мы должны в этом отношении работать очень четко", - потребовал Лукашенко.

Как сообщалось, министерство здравоохранения создало из-за смерти подростка спецкомиссию 18 декабря. В ноябре вся семья переболела коронавирусом. После этого все члены семьи чувствовали себя хорошо. Но в декабре состояние мальчика резко ухудшилось, поднялась и держалась очень высокая температура. 15 декабря ему стало тяжело дышать, его отвезли в детскую инфекционную больницу Минска и подключили к аппарату ИВЛ. Менее, чем через сутки мальчик умер в реанимации.