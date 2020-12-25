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Турция потребовала от прибывающих в страну отрицательный тест на COVID

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие власти сделали обязательным для лиц, прибывающих в страну с 28 декабря, наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19, заявил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Каждый прибывающий из-за границы – с 28 декабря самолетом и с 30 декабря наземным транспортом – обязан иметь отрицательный тест на коронавирус", - сказал министр.

Всего за время пандемии коронавирусом в Турции заразилось более 2,1 млн человек, свыше 19,3 тыс. человек скончались.

Турция коронавирус

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