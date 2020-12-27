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Китай снизил возраст уголовной ответственности до 12 лет

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Китае понизили возраст наступления уголовной ответственности за тяжкие преступления, сообщает Associated Press.

В целях борьбы с детской преступностью этот возраст понизили с 14 до 12 лет.

Теперь дети с 12 до 14 лет могут нести уголовную ответственность за предумышленное убийство, за преднамеренное нанесение телесных повреждений, приведших к смерти, и за причинение тяжелых травм с особой жестокостью.

За иные преступления детей могут отправить в коррекционное учреждение.

Принятая поправка вступит в силу 1 марта.

На данный момент в Китае уголовная ответственность наступает в 16 лет, а подростки от 14 до 16 лет могут нести уголовное наказание за предумышленное убийство, изнасилование и ограбление.

Ранее в Китае малолетние преступники получали относительно мягкое наказание, что вызывало возмущение граждан. Так например 13-летний мальчик получил всего 3 года в коррекционном учреждении за убийство 10-летней девочки.

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