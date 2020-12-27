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СМИ заявили о попытке польских спецслужб завербовать белорусского дипломата

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Польские спецслужбы пытались завербовать помощника белорусского военного атташе и кадрового офицера, который проходил в Польше языковые курсы, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

"В ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе, обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве", - прозвучало в эфире телеканала в воскресенье.

По сообщению канала, еще спецслужбы также предложили белорусскому кадровому офицеру, который проходил в Польше языковые курсы, выбор - "стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС". Офицер, заявили в эфире, сообщил о попытках вербовки в Минск.

Телеканал добавил, что МИД Белоруссии "по обоим фактам уже отреагировал", а "партнеры случаи признали, но попытались замять скандал".

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