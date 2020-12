Комиссионные вознаграждения банков в мире в 2020 г. достигли рекордных $124,5 млрд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционные банки во всем мире заработали в этом году на комиссионных вознаграждениях рекордные $124,5 млрд благодаря привлечению компаниями средств на рынках акций и облигаций в условиях пандемии, сообщает Financial Times.

Крупнейшие американские банки - JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley и Citigroup Inc. – заработали на комиссиях около $37 млрд. При этом их доля составила максимальные с 2013 года 30%. В то же время, доля европейских банков в комиссионных доходах составила менее 25% – минимум с 2000 года.

Скачок привлечения заемных средств и активности IPO

В 2020 году компании впервые привлекли заемные средства в размере более $5 трлн. В марте транснациональные компании начали использовать остатки по кредитным линиям, однако вскоре перешли к привлечению средств на рынке долговых бумаг.

Банки заработали рекордные $49,9 млрд за счет андеррайтинга на долговом рынке, что на 25% выше, чем в 2019 году. Аналитики сомневаются, что рекорд удастся побить в следующем году, поскольку компании значительно увеличили долговую нагрузку и будут пытаться улучшить свое финансовое положение.

Между тем доходы от андеррайтинга при первичных публичных размещениях акций (IPO) в этом году подскочили на 90%, до $13 млрд, что является максимумом по меньшей мере с 2000 года, свидетельствуют данные Refinitiv.

В 2020 году компании по всему миру привлекли в рамках IPO около $300 млрд. Этот показатель был выше лишь в 2007 году. В целом комиссии андеррайтеров размещений акций в текущем году составили $32 млрд по сравнению с $18,3 млрд в 2019 году. Аналитик Morningstar Майкл Вон ожидает, что проведение крупных IPO продолжится в 2021 году.

Лидером среди андеррайтеров на рынках акций оказался Goldman Sachs, на которого пришлось примерно 10% комиссионных доходов. Банк выступил андеррайтером IPO DoorDash, Snowflake и Unity Software.

Активность M&A восстанавливается

Рост привлечения средств на рынках акций и облигаций позволил компенсировать падение комиссионных вознаграждений банков за консультирование по слияниям и поглощениям (M&A), которые в первом полугодии упали на фоне замедления активности заключения сделок на 10% - до $29,6 млрд. Однако рост поглощений в последние месяцы дает инвесторам повод для оптимизма, особенно с учетом того, что компании должны привлечь миллиарды долларов для финансирования этих сделок.

Акции банков испытывают давление

Несмотря на увеличение комиссионных вознаграждений банков, акции многих из них испытывают давление из-за экономического спада. Отраслевой индекс KBW с начала года снизился на 14,5% на фоне увеличения банками отчислений на возможные потери по кредитам. Среди крупнейших американских банков лишь бумаги Morgan Stanley выросли в цене больше, чем рынок в целом, – на 33% с начала года.