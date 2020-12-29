Киев призвал Боснию и Герцеговину отдать ему икону, подаренную Лаврову

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Украина обратилась к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать ей украинскую икону, подаренную ранее министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе его визита в эту страну, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства", - сказал Николенко "Интерфаксe" во вторник.

МИД Украины в сотрудничестве с министерством культуры и информационной политики Украины, офисом генпрокурора, национальной полицией и учреждениями культуры принимают меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола, для выяснения обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещению иконы с Украины.

"Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика проинформировал посольство Украины... о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой". Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и путях его вступления в собственность остается открытым", - отметил он.

18 декабря стало известно, что посольство Украина в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее немедленному возвращению на родину. По утверждениям украинской стороны, речь идет о "культурном благе Украины".

23 декабря в российском МИД сообщили, что РФ передала подаренную Лаврову в Сараево икону в посольство Боснии и Герцеговины.