Украинский музей заявил, что подаренная Лаврову икона оказалась не 300-летней

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Министерстве культуры и информационной политики Украины пока не подтверждают 300-летний возраст и луганское происхождение украинской иконы, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе его визита в Боснию и Герцеговину в декабре 2020 года.

"У нас есть предварительная экспертиза Национального художественного музея, который относит эту икону к периоду начала XX в. А вопрос, откуда именно вывезен этот артефакт, сейчас изучают правоохранительные органы в рамках открытого уголовного производства", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры Украины.

Как сообщалось, 15 декабря 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину, где председатель ее президиума Милорад Додик подарил министру позолоченную икону XVIII века.

18 декабря стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее немедленному возвращению на родину. По утверждениям украинской стороны, речь идет о "культурном благе Украины".

23 декабря в МИД РФ сообщили, что российская сторона передала подаренную Лаврову в Сараево икону в посольство Боснии и Герцеговины.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - заявили журналистам на Смоленской площади.

В Минкультуры Украины в четверг заявили, что продолжают изучать информацию о происхождении иконы, подаренной российскому министру иностранных дел в Боснии и Герцеговине, и готовы "направить специалистов для проведения очной экспертизы артефакта". Отмечается, что нужно установить атрибуцию, четко определить иконописную школу, время изготовления этой иконы.

"Если боснийская сторона не готова передать в Украину для экспертизы эту икону, тогда мы требуем доступа украинских специалистов на территорию Боснии и Герцеговины", - заявляют в министерстве.

В Минкультуры Украины подчеркнули, что не предоставляли свидетельства на вывоз этой культурной ценности за границу, поэтому ее владелец должен предоставить документы, подтверждающие его право собственности, или документ, подтверждающий, что он законно с территории Украины вывез эту икону.