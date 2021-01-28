Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Украинский музей заявил, что подаренная Лаврову икона оказалась не 300-летней

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Министерстве культуры и информационной политики Украины пока не подтверждают 300-летний возраст и луганское происхождение украинской иконы, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе его визита в Боснию и Герцеговину в декабре 2020 года.

"У нас есть предварительная экспертиза Национального художественного музея, который относит эту икону к периоду начала XX в. А вопрос, откуда именно вывезен этот артефакт, сейчас изучают правоохранительные органы в рамках открытого уголовного производства", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры Украины.

Как сообщалось, 15 декабря 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Боснию и Герцеговину, где председатель ее президиума Милорад Додик подарил министру позолоченную икону XVIII века.

18 декабря стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее немедленному возвращению на родину. По утверждениям украинской стороны, речь идет о "культурном благе Украины".

23 декабря в МИД РФ сообщили, что российская сторона передала подаренную Лаврову в Сараево икону в посольство Боснии и Герцеговины.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - заявили журналистам на Смоленской площади.

В Минкультуры Украины в четверг заявили, что продолжают изучать информацию о происхождении иконы, подаренной российскому министру иностранных дел в Боснии и Герцеговине, и готовы "направить специалистов для проведения очной экспертизы артефакта". Отмечается, что нужно установить атрибуцию, четко определить иконописную школу, время изготовления этой иконы.

"Если боснийская сторона не готова передать в Украину для экспертизы эту икону, тогда мы требуем доступа украинских специалистов на территорию Боснии и Герцеговины", - заявляют в министерстве.

В Минкультуры Украины подчеркнули, что не предоставляли свидетельства на вывоз этой культурной ценности за границу, поэтому ее владелец должен предоставить документы, подтверждающие его право собственности, или документ, подтверждающий, что он законно с территории Украины вывез эту икону.

Украина

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собаки будут выявлять COVID у людей по запаху в римском аэропорту

Собаки будут выявлять COVID у людей по запаху в римском аэропорту

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации
Пандемия коронавируса

В мире из 100,8 млн заразившихся коронавирусом умерли 2,17 млн

Новый президент Киргизии вступил в должность

Что случилось этой ночью: четверг, 28 января

Республиканцы не будут предлагать Трампу баллотироваться в президенты

Республиканцы не будут предлагать Трампу баллотироваться в президенты

Трех членов организации Oath Keepers обвинили в штурме Капитолия

Норвегия закроет границы из-за коронавируса

Представителю посольства США вручили ноту протеста из-за фейков об РФ

Представителю посольства США вручили ноту протеста из-за фейков об РФ

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Каннский кинофестиваль перенесли на июль
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');