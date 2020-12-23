Подаренную Лаврову икону передали в посольство Боснии и Герцеговины

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Россия передала подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Сараево икону в посольство Боснии и Герцеговины. Об этом сообщили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - заявили журналистам на Смоленской площади.

Ранее в МИД РФ сообщали, что подаренная икона будет возвращена, чтобы дарители уточнили ее происхождение через Интерпол.

Лавров посетил Боснию и Герцеговину с рабочим визитом 15 декабря. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову позолоченную икону XVIII века.

18 декабря стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее немедленному возвращению на родину. По утверждениям украинской стороны, речь идет о "культурном благе Украины".