Двум арестованным в Абхазии россиянам грозит 15 лет тюрьмы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Двое жителей Ростова-на-Дону предстанут перед судом в Абхазии за распространение наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД республики.

В Гагрский районный суд направлено уголовное дело с обвинительным заключением в отношении двух граждан РФ, проживающих в Ростове-на-Дону, которые обвиняются в совершении преступления, связанного с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотического средства в особо крупном размере, следует из сообщения.

Один из них "поделился со следствием всеми деталями совершенного преступления", добавили в пресс-службе.

По версии следствия, один из россиян являлся организатором преступной группы, ему грозит более 15 лет лишения свободы, второй - исполнителем, наказание для него предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.